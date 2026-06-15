ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯「１次リーグＦ組」で８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表がオランダと２―２で引き分けた試合を特集した。スタジオには、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖と元日本代表の中澤佑二氏がゲスト解説者として出演した。スタジオでは、中澤氏が０―１の後半１２分、ＭＦ久保建英のラストパスを受けて一時同点