ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 森保ジャパンの大事な初戦でDAZN音ズレ「集中できない」の声 北中米ワールドカップ サッカー日本代表 DAZN（ダゾーン） スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 森保ジャパンの大事な初戦でDAZN音ズレ「集中できない」の声 2026年6月15日 5時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米ワールドカップで、DAZNが日本VSオランダ戦を生配信した 大注目の日本の初戦だが、序盤から音ズレなど音声トラブルが目立ったそう 実況が謝罪する展開となり、「不満が出てもしょうがない」などの声も ◆緊張の前半…スコアレスで折り返す【北中米W杯速報】前半終了🇯🇵日本 0−0 オランダ🇳🇱Photo by ANP via Getty Images pic.twitter.com/T2NFAqt5Zq— ライブドアニュース (@livedoornews) June 14, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 森保ジャパンの大事な初戦でDAZN音ズレ「集中できない」の声 記事時間 06/15 05:20 本田圭佑が森保ジャパン初戦で解説 オランダのFWに「うざい」 記事時間 06/15 05:03 国歌演奏で森保一監督の目に涙 NHKなどで見た視聴者も反応