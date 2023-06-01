レバノンの首都ベイルート南部で、イスラエルによる攻撃を受けた現場＝14日（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】米国とイランの戦闘終結に向けた覚書締結のための最終調整が14日、仲介国も含めて続いた。トランプ米大統領は自身の80歳の誕生日である14日中に「署名の予定だ」としていたが、イランは否定。さらにイスラエルが親イラン民兵組織ヒズボラを標的にレバノンの首都ベイルート南部を空爆、イランが反発