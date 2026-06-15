先週、半年ぶりに打ち上げに成功した日本の主力ロケット「H3」の次の9号機が、8月7日に種子島宇宙センターから打ち上げられることになりました。 JAXA=宇宙航空研究開発機構によりますと、H3ロケット9号機は、8月7日の午前4時半から午前6時までの間に、種子島宇宙センターから打ち上げられることが決まりました。 H3は、低コスト化などを目的に開発されたかつてのH2Aロケットの後継機で、先週12日、およそ半年ぶり