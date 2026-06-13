「ついに1億円を超えました！」――61歳の隆夫さんは、30年以上かけて投資を続けてきました。その積み重ねが、ようやく数字になった瞬間です。しかし喜びに浸る彼を待っていたのは、妻が残していった“まさかの書類”と置き手紙でした。金融資産1億円以上を持つ世帯は全体のわずか3.1％です。世間的には「勝ち組」のはずの彼に、いったい何が起きたのでしょうか。FPの青山創星氏と一緒に見ていきましょう。1億円達成の翌週、テーブ