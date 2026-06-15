テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、日本代表がオランダ代表と２―２で引き分けたことを速報した。スタジオにはサッカー解説者の松木安太郎氏が生出演。松木氏は終盤、同点に追いついた日本代表を大絶賛。途中でオランダと今回の一戦までの過去の対戦成績が「１分２敗」と紹介されると、松木氏は「きょうも勝ってないんだ？何か勝ったような」と