サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵を相手に2度追いつき2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）は試合を中継するNHKに解説として出演。全力解説で早朝の日本列島を盛り上げた。本田の解説に著名人からも絶賛の声が相次いだ。前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さん呼び”