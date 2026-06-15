“マニュアル”の設定拡大！トヨタの南アフリカ法人は、「ランドクルーザー70」シリーズの新たなラインナップを発表しました。伝統的なスタイルを受け継ぎながら装備を見直した内容となっており、公開後はユーザーからの反響が集まっています。ランドクルーザー（以下ランクル）は、1951年に登場したBJ型を起点とする本格SUVで、長い歴史の中で多様な派生を生み出してきました。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタの新「ラン