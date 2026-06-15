今年3月、大阪市東淀川区のマンションで胸などを刺された男性の遺体が見つかった事件で、警察は6月15日、強盗殺人などの疑いで同じマンションに住む47歳の男を逮捕しました。 逮捕されたのは住所不定、無職の下滝勉容疑者（47）です。 警察によりますと下滝容疑者は2月下旬、当時住んでいた大阪市東淀川区のマンションの住人・橋本悠二さん（85）の胸を刃物で突き刺して殺害し、腕時計を奪うなどした疑いが持たれています。 橋