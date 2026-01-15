¡Ú·à¾ìÈÇ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡ÛÉü³è¾å±ÇµÇ°¡ª ²¼Ìî¹É¡¢Ã«»³µª¾Ï¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢º´ÁÒ°½²»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸ø³«
·à¾ìÈÇ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù´°·ëÊÔTHE LAST ATTACK¤ÎÉü³è¾å±Ç¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥Ë¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë²¼Ìî¹É¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤ëÃ«»³µª¾Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥¤¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¿ÀÃ«¹À»Ë¡¢¥Õ¥¡¥ë¥³¡¦¥°¥é¥¤¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢¥¬¥Ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÌò¤ò±é¤¸¤ëº´ÁÒ°½²»¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²¼Ìî¹É¡Ê¥³¥Ë¡¼¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼Ìò¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½¡½¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À¤³¦´Ñ¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î°Õ³°À¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¤½¤Î´Ø·¸À¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤È¥³¥ß¥«¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¡¢²»³Ú¡¢À¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤«¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½²¼Ìî¤µ¤ó¤Ï ¡É¥³¥Ë¡¼¤¬»à¤Ì¡É ¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ç²¿ÅÙ¤âµçÃÏ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿Èà¤Î³èÌö¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡É¥³¥Ë¡¼¤¬»à¤Ì¡É ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢ ¡É¥³¥Ë¡¼¤Ï½ÅÍ×¥¥ã¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤±¤¿¤³¤È¤ËËÍ¼«¿È¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¤Ó¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥³¥Ë¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ë¥³¤òÊì¿Æ¤Ë¿©¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ê¼»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¼å¤µ¤¬¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¥¢¥ë¥ß¥ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½Êì¿Æ¤â´Þ¤á¤¿¸Î¶¿¤Î¿Í¡¹¤¬µð¿Í²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èá·à¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥Ë¡¼¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼Ìî¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÐ¾ì¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ø¤ª¥Ð¥«¡Ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÅ·ºÍ¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥·¥ã¤È¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤«¤éÃç´Ö»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤ÇÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ¨¤²¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ë¥³¤Î°ì·ï¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ë¥ß¥ó¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¥Ð¥«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ãç´Ö»×¤¤¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¥³¥Ë¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·±ÎýÊ¼»þÂå¤«¤é¤ÎÆ±´ü¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥Ë¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñÏÃ¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åµ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥Ë¡¼¤Ï¥µ¥·¥ã¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÈ¯¸À¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¨¥ì¥ó¤Î²È¤¬¤¡¤¡¤¡¡Á¡ª¡ª¡×¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÆÍÁ³¤É¤¦¤·¤¿¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£¸¶ºî¤Ë¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ëÝ»³ÀèÀ¸¤Ê¤ê¤Î²¿¤«¤·¤é¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç±é¤¸¤ëºÝ¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¤«¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÇº¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¶²ÉÝ¤Ë¥³¥Ë¡¼¤ÎÆ¬¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿·ë²Ì¡¢»×¤ï¤º½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°ì¸À¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ«»³µª¾Ï¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥óÌò¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½¡½¥¸¥ã¥ó¤Ï¥³¥Ë¡¼¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÃ«»³¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¹¥¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ò¤Ë¤ÏÁÛ¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¥¸¥ã¥ó¡¢¤ï¤«¤ë¤è¡£
¡½¡½¥¸¥ã¥ó¤Ï¥¨¥ì¥ó¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿®Íê´Ø·¸¤Ï·è¤·¤ÆÀõ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Êª¸ì¤Î¿ï½ê¤«¤é¤â´¶¤¸¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
