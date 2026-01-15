¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー¤ò1·î21ÆüÈ¯Çä
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¡¢1·î21Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ëー¥êー ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢¡È¤´¤í¤Ã¤´¤í¡É¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1·î20Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·TVCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖHANA¡×¤ÎMAHINA¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉTVCM½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜCM¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëMAHINA¤µ¤ó¤Î»Ñ¤È¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
