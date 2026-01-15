¥Ç¥Ó¥åー2Æü¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÅ·â²þÌ¾¡ª½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Êó¹ð¡Ö¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÈþ±©¡Ê¤ß¤¦¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÌó2Æü¤Ç¤Î²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥åー2Æü¤Ç²þÌ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Æ£²¼Èþ±©
¡¡Æ£ºé¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢12Æü¤ËX¤ò³«Àß¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÆü¤è¤ê¡¢Æ£ºéÈþ±©¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤ ¤ß¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·´û¤ËÂ¾»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃË½÷º®¹ç¥°¥ëー¥×¡ÖONE LOVE ONE HEART¡×¤ÎÆ£ºéÊË±©¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤ ¤ß¤¦¡Ë¤ÈÆ±¤¸È¯²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢³èÆ°Ì¾È¯É½¸å¤ï¤º¤«2Æü¸å¤Î14Æü¤ËÆ£ºé¤Ï²þ¤á¤ÆX¤ò¹¹¿·¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢²þÌ¾¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤Ï Æ£²¼Èþ±©¡Ê¤Õ¤¸¤·¤¿ ¤ß¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë