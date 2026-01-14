Ìó220Ëü±ß¡ª ³Ê°Â¤Ê¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡É¥»¥À¥ó¡×ÅÐ¾ì¡ª ¾è¤êÊý¤¬¡È»Â¿·¤¹¤®¤ë¡É¡Ö¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡×¡ª ºÇ¸åÈø¤Î²÷Å¬À¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Æ¥¹¥é¥â¥Ç¥ëS¡×¤È¤Ï
¾è¤êÊý¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¡ª7¿Í¾è¤ê¥»¥À¥ó¡ª
¡¡Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤«SUV¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥¹¥é¡Ö¥â¥Ç¥ëS¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢7¿Í¾è¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥À¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ³Ê°Â¤Ê¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡É¥»¥À¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë
¡¡¥â¥Ç¥ëS¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2014Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ëS¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥È¥é¥¤¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈAWD¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âÀÇ½¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4970mm¡ßÁ´Éý1964mm¡ßÁ´¹â1445mm¤È¤«¤Ê¤êÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3´ð¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ1020ps¤òÈ¯´ø¤·¡¢ºÇ¹â»þÂ®¤Ï322km¡¿h¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âµéBEV¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ëS¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥¹¥é¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤â¤Õ¤¯¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂºÝ¤ËÀßÄê¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëS¤Ë7¿Í¤Ç¾è¼Ö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯²¼Éô¤Ë³ÊÇ¼¤µ¤ì¤¿3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÈÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç2¿Í¤¬¸å¤í¸þ¤¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÈÄ¹150cm°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¾è¼Ö¤¹¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÎäµ¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤Ë¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ëS¤Î7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¹ñÆâ¤ÎÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¸¸¤Î1Âæ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Áì²°·´¿·µÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥Ù¥é¡¼¥é¿·µÜÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡2014Ç¯¼°¤Î¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëS¤ÎÁá´üÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤È¤·¤¿¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖP85+¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢21¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥×¥é¥¹¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥ë¡¼¥Õ¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤È¤¤¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó3Ëü7000km¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆâÁõ¤Î¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢3ÎóÌÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¿·ÉÊÆ±ÍÍ¤Î¾õÂÖ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥é¡¼¥é¿·µÜÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¸ÄÂÎ¤¬Æþ²Ù¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥â¥Ç¥ëS¤Ë7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÆóÅÙ¸«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¡Ø¥»¥À¥ó¡á5¿Í¾è¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹1Âæ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èó¾ï¤Ë¤á¤º¤é¤·¤¤»ÅÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ÇºÜÄ¾¸å¤«¤éÊ£¿ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤¬¾è¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤å¤¦¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¤³¤Î¸ÄÂÎ¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï220Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Çä»þ¤Î¡ÖP85+¡×¤Î²Á³Ê¤Ï1000Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê1Âæ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£