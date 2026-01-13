この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「日本人はどんどん貧しくなっている」実質賃金11ヶ月連続マイナスが示す、経済の深刻な状況

記者VTuberのブンヤ新太氏が「うわっ…日本の年収、低すぎ…？」と題した動画を公開。厚生労働省のデータを基に、日本の賃金が直面する深刻な実態を解説した。



ブンヤ氏が指摘するのは、厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査の衝撃的な内容である。昨年11月の日本人の実質賃金が、1年前と比較して2.8%のマイナスとなり、これで「11カ月連続での減少」となった。実質賃金とは、物価の変動を考慮した賃金の価値を示す指標であり、これがマイナスということは、給料の額面は増えていても、物価の上昇に追いつかず、実質的に買えるモノやサービスの量が減っていることを意味する。



ブンヤ氏は、この状況を「日本人はどんどん貧しくなっている」と表現。この問題を打開するにはさらなる賃上げが必要不可欠だとしつつも、その道のりは険しいと語る。例として、日本の基幹産業である自動車業界が、国際情勢の影響で減収減益に陥っている現状を挙げ、これが春の賃上げ交渉に「暗雲が立ち込めている」一因であると説明した。



さらに氏は、不安定な国際情勢から輸出に頼り切ることの危険性を指摘し、国内需要を高める重要性を説く。しかし、「そもそも日本人の賃金が低いので、簡単に内需を高めることができない」というジレンマに陥っているのが現状だ。物価は上がるが賃金は上がらないという「痛しかゆし」の状況から、日本経済が抜け出すための方策が急務となっている。