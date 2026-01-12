この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

将来、自分たちのマンションに住み続けられるのか、修繕積立金は足りるのか。多くの管理組合が抱えるこうした不安を解消する鍵は、従来の「30年」という枠組みを超えた、より長期的で合理的な修繕計画にあります。

今回は、株式会社さくら事務所関西のマンション管理コンサルタント、大森敞彦さんが、大規模修繕工事の回数を減らし、トータルのコストを劇的に抑えるための「新常識」を解説します。

■なぜ「30年」の修繕計画では不十分なのか？

一般的な分譲時の長期修繕計画は「30年」で作成されています。しかし、マンションの寿命は30年で終わるわけではありません。適切な維持管理を行えば100年持たせることも可能ですが、30年以降には「数千万円クラス」の超大型工事が控えています。

・30年以降に待ち構える大工事：給排水管の全面更新、エレベーター本体の入れ替え、機械式駐車場の更新など。

・初期計画の落とし穴：これらの高額な工事は、当初の計画には記載されていないケースが多いのが実情です。理由は、最初から記載すると修繕積立金の設定が高くなりすぎてしまい、新築時の販売に影響するからです。

大森敞彦さんは、「30年で計画をプツンと切るのではなく、60年という超長期のスパンで資金計画を立てることが、将来の破綻を防ぐ唯一の道だ」と語ります。

■大規模修繕を「1回減らす」画期的な戦略

さくら事務所が提案する見直しの最大の特徴は、「超長期計画」と「修繕周期の伸長（延長）」を組み合わせることにあります。

・周期を12年から16年へ：これまでの大規模修繕は「12年周期」が一般的でしたが、近年の建材の耐久性向上や国交省のガイドライン改定により、周期を伸ばすことが推奨されています。

・回数の削減による圧倒的なコストカット：

12年周期の場合：60年間で5回の大規模修繕が必要

15～16年周期の場合：60年間で4回に短縮可能

大規模修繕を一生のうちに1回減らすことができれば、その節約効果は数千万～数億円単位に及びます。

■値上げは「早ければ早いほど」幅を抑えられる

多くのマンションで修繕積立金は安すぎる初期設定（段階増額方式）になっています。

・早期見直しのメリット：資金不足に気づき、早めに対策を打てば、1回あたりの値上げ幅を小さく抑えることができます。

・均等積立方式への移行：国交省も推奨している「均等積立方式（一括で上げてその後は一定にする）」へ切り替えることで、将来の不確定な値上げリスクを排除し、中古売却時の「不公平感」も解消できます。

【まとめ】賢い管理組合が実践すべき3つのステップ

修繕積立金の問題は、放置すればするほど解決が困難になります。

・現地調査で現状の劣化度を正しく把握する（図面と実数の違いを洗う）

・60年の超長期シミュレーションを行い、隠れた大工事を可視化する

・修繕周期を伸ばし、トータルの工事回数を最小限に抑える

株式会社さくら事務所では、6ヶ月～8ヶ月かけてじっくりと管理組合に寄り添い、実態に即した長期修繕計画の見直しをサポートしています。

「今の積立金で将来足りるのか不安」「大規模修繕の周期を伸ばしてコストを抑えたい」とお悩みの管理組合の方は、ぜひ一度ご相談ください。