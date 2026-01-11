º®ÍðÂ³¤¯¥Þ¥óU¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡©¡¡¼ç¾B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂàÃÄ¤ò¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤Ï·üÇ°¤«¡¡¡ÖWÇÕ¸å¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç°ÜÀÒ¤ò¹Í¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸½ºß31ºÐ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï2020Ç¯¤è¤ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»309»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ103¥´¡¼¥ë94¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤é¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï2024Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤«¤é¥á¥¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´´Éô¤¬¼«Ê¬¤òÇäµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÁ°´ÆÆÄ¤¬»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥â¥ê¥à¤âº£·î²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¸µ´ÆÆÄÂàÇ¤°Ê¹ß¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î»Ø´ø´±¸òÂå¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡£°ÜÀÒ¤òË¾¤á¤Ð¡¢Íß¤·¤¬¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÂ¿¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î²Æ¤Îµî½¢¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£