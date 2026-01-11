Pokémon UNITE Asia Champions League 2026 実行委員会は、『ポケモンユナイト』のアジア頂上決戦「PUACL2026」の大会応援リーダーにKis-My-Ft2の宮田俊哉が就任したことを発表した。

宮田は自身も『ポケモンユナイト』を約2500試合プレイしている生粋のプレイヤー。就任にあたり「毎日ずっとやっているゲームなので、シンプルに嬉しい」とコメントしている。お気に入りのポケモンはエーフィで、距離感を保ちながら戦える点が面白いと語った。

今大会は前回の8チームから12チームへと招待枠を拡大し、アジア以外の地域からも強豪チームを招待。現在日本リーグのグループステージが開催中で、上位4チームがオフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」への出場権を獲得する。

決勝大会は3月28日・29日に横浜BUNTAIで開催され、チケットは1月11日より販売を開始している。なお、本大会は2026年9月開催の「第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）」におけるポケモンユナイト競技の日本代表選出における重要参考大会となっている。（文＝リアルサウンド編集部）