飼い主さんが目の前で消えるというドッキリを仕掛けたら、大型犬はびっくりして必死に探し始めるかと思いきや…？予想外のリアクションに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破しています。

【動画：大型犬に『目の前から消えるドッキリ』を仕掛けた結果→思っていたのと違う『まさかのリアクション』】

大型犬にドッキリを仕掛けたら…

Instagramアカウント「goro0612k.a」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ゴロ」ちゃんにドッキリを仕掛けた時の様子です。飼い主さんが自分の体の前にブランケットを広げて立つと、ゴロちゃんは目の前の柵にお手々をかけて立ち上がり、「一体何が始まるの？」と興味津々に。

そして一度ブランケットを持ち上げて全身を隠してから、パッと手を離す飼い主さん。ブランケットが床に落ちた時には、飼い主さんの姿は消えていました。

まさかのリアクション

ゴロちゃんはブランケットを不思議そうにじーっと見つめたり、「どこ行った？」と柵の向こう側の様子をうかがったりしていたそう。状況を理解しようと考えを巡らせた後で、飼い主さんを必死に探し始めるかと思いきや…？

意外なことにゴロちゃんは柵の向こう側に探しに行きたがる素振りを全く見せず、「まあ、いいか」とあっさりその場を立ち去ってしまったとか！これには飼い主さんも「もう少し探せよ」と拍子抜け…。

マイペースすぎる！

そしてゴロちゃんはトコトコ歩いてどこに行くのかと思ったら、「とりあえずオシッコしよう～」とトイレへ！まさかのマイペースすぎる行動に、ドッキリの一部始終を見ていたご家族は声を出して笑ってしまったのでした。

なんでもゴロちゃんは普段からマイペースかつスーパーポジティブで、細かいことは気にしないタイプなのだとか。これからもゴロちゃんはその愛すべき性格で、たくさんの人を笑顔にしてくれることでしょう。

この投稿には「可愛すぎｗやっぱりハスキーってマイペースですよね」「この精神私らも見習おー」といったコメントが寄せられています。

ゴロちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「goro0612k.a」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「goro0612k.a」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。