器と暮らし市プロジェクトは、東海三県の陶磁器の魅力を伝えるイベント「器と暮らし市 vol.2」を、国営昭和記念公園にて2026年2月14日(土)・15日(日)に開催します。

過去最大規模となる200ブース超が出店し、日常を彩る器や道具、花々が集う2日間。

器と暮らし市プロジェクト「器と暮らし市 vol.2」

開催日：2026年2月14日(土)〜2月15日(日)

時間：10：00〜16：00（※雨天決行、荒天中止）

会場：国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン ゆめひろば(東京都立川市緑町3173)

入場料：前売券800円・当日券1,200円（※小学生以下無料）

チケット販売：前売券は1月24日(土)よりチケットぴあ、ローソンチケット、e＋にて販売

東海三県（愛知県・岐阜県・三重県）は、日本六古窯の瀬戸・常滑や、美濃焼などの産地を有する日本有数の窯業地域です。

「器と暮らし市」は、そんな地域の陶磁器の魅力を日常的に楽しんでもらうことを目的に開催されます。

2回目の東京開催となる今回は、会場を国営昭和記念公園に移し、内容・規模ともに大きく進化。

新たに「花と緑ゾーン」が加わり、過去最大の出店数です。

器ゾーン

窯元やショップ、作家など、110ブースが出店。

ぬくもりを感じる素朴な一皿から、作り手の個性が光る作家ものまで、食卓を彩る器に出会えます。

aito製作所。

ARTBIRTH CERAMICS。

こいずみちはる。

POTTERY STUDIO K。

花と緑ゾーン（新設）

今回新たに登場するゾーン。

花、植物、花器など、花と緑にまつわるアイテムが集合し、暮らしに彩りを添えます。

はいいろオオカミ＋花屋 西別府商店。

une brise。

F.design。

ソルティレイジュ。

暮らしゾーン

雑貨、アパレル、焼菓子などの物販に加え、ワークショップも開催。

生活が楽しくなるセレクトが並びます。

九月製作。

Applepheromone。

スパイスせんせい。

WERKA。

フードトラックゾーン

こだわりのおいしいごはんやドリンクが勢ぞろい。

お買い物の合間の休憩にも最適です。

Hi,spice。

UBBERTRAMP。

ぞうめし屋。

FIKAFABRIKEN。

ライブパフォーマンス

心躍る楽器の生演奏やシャボン玉パフォーマンスも実施されます。

素敵な音楽やパフォーマンスが、会場の雰囲気を盛り上げます。

過去開催時の様子。

様々なパフォーマンスを楽しめます。

【アクセス】

JR中央線「立川駅」北口より徒歩約10分。

多摩都市モノレール「立川北駅」公園口より徒歩約8分。

器と暮らし市プロジェクト「器と暮らし市 vol.2」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日常を彩る器や道具、花々が集う！器と暮らし市プロジェクト「器と暮らし市 vol.2」 appeared first on Dtimes.