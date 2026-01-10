元IBF世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス

ボクシングの元IBF世界バンタム級王者エマヌエル・ロドリゲス（プエルトリコ）が10日（日本時間11日）、ニューヨーク・ブルックリンでフェルナンド・ディアス（米国）と同級10回戦を行う。ロドリゲスにとっては2024年5月の西田凌佑（六島）戦以来、1年8か月ぶりの復帰戦となる。

2018年まで19戦19勝と圧倒的な実力を誇っていたロドリゲスだったが、2019年5月に井上尚弥（大橋）とワールド・ボクシング・スーパーシリーズ（WBSS）準決勝で対戦。2回TKO負けを喫した。その後は再起を果たしIBFのベルトを勝ち取った。しかし、2023年10月に突然の引退発表。ただ、わずか1週間後に撤回していた。

米専門メディア「ボクシングシーン.com」は「エマヌエル・ロドリゲス、3度目のバンタム級王座獲得に向け始動」との見出しで記事を公開。一度、引退を明言したことについてロドリゲスは「引退を発表したのはフラストレーションからだった。世界タイトルを獲得した時、統一戦をやりたいと思っていたけど、当時のルール上それができなかった」と33歳になった今、当時の心情を明かした。

引退を撤回したロドリゲスは2024年5月に西田に判定負けし、王者から陥落した。同メディアは「バンタム級では特に、イノウエとナカタニが階級を去った後、ロドリゲスは王者の仲間入りを果たすと確信している」とし、ロドリゲスの言葉を紹介。「この階級（バンタム級）の現世界チャンピオン全員に勝てると確信している」「2026年の目標は3度目の世界タイトル獲得だ」と息巻いていた。



