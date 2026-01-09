GACKT¡Ö¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡×FC±¿±Ä²ñ¼Ò¸µÌò°÷¤¬½÷»ÒÃæ³ØÀ¸AVÌµÃÇÈÎÇä¢ªÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤Ë¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎGACKT¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢·Ù»ëÄ£¤¬GACKT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¸µÌò°÷¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¡ÊAV¡Ë½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¡ª¸µ²£¹Ë¤Î¥Þ¥²¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ë
¡¡GACKT¤Ï¡¢X¤Çµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î°ÑÂ÷Àè¸µÌò°÷¤¬¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò½Å¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¶ÈÌ³¤Î²¼ÀÁ¤±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡£Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¡£¤½¤³¤Ë¼«¿È¤ÎÒë¤ò¾Ê¤ß¤ë½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡×¤È¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤è¤ê¤âÀè¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¼ºË¾¤È·ù°´¶¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤µõ¤·¤µ¤À¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤äÎ©¾ì¤ò»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Åö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÊË¡¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤ÊºÛ¤¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¤¡£Ì¾Á°¤ä¸ª½ñ¤¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ·èÄêÅª¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉÔ²÷¤Ç¡¢µö¤·Æñ¤¤¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸Âç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÃË¤¬ÂáÊáÅö»þ¡¢¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿GACKT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÅö³º¸µÌò°÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¡¢´û¤Ë²ò¸Û¡¦²òÇ¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡¢15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¡¢ÌµÃÇ¤ÇÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
