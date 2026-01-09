今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第70回（2026年1月9日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

みんな嘘つき

2025年の紅白歌合戦にも出演したハンバート ハンバートの主題歌『笑ったり転んだり』ではじまる。「♪毎日難儀なことばかり」で、主題歌明けは、ヘブン（トミー・バストウ）が結婚披露パーティーの席で「家族なる、できない」と言い出した。

「嘘（うそ）嫌い」「みんな嘘つき」と声を荒げるヘブン。まったく難儀なことである。

すべて丸く収まりそうで、なかなか収まらないふじきみつ彦脚本。第70回は15分間、視聴者はこの引っ張り具合の妙を味わうことになる。順に見ていこう。

借金があるのに「大船に乗ったつもりで」と大きなことを言った勘右衛門（小日向文世）。

社長じゃないのに社長のふりをしている三之丞（板垣李光人）。

お金は全部、トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が働いたお金で賄っている。それを黙っていたトキ。

ヘブンはこういう嘘が許せない。

他人であればまだしも、家族になった以上、嘘のない関係になりたいと思っているようだ。真面目で正直な人なのだろう。潔癖とも言う。

トキは事実を黙っていたのは、お金のために結婚したと思われたくなかったからと吐露する。

「こげな嘘もついたらだめですか？ 嘘つきですか？」

若干、開き直っているようにも聞こえなくもないが、まあいい。そんなことより、トキとヘブンのやりとりを聞いているタエ（北川景子）と三之丞の表情がじつに悲痛だ。

フミ（池脇千鶴）が「ごめんね」と謝り、タエも「ごめんなさい」と謝る。

ふたりに謝らせてしまい、今度はトキが「申し訳ありません」と平謝り。

謝罪が続き、最後の最後に三之丞が「申し訳ございません」とタエに謝った。

「ずっと嘘をついてきました。私は社長ではありません」

「嘘つきで恥さらしでだめな息子です。申し訳ございません」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）