アップルが2026年に標準モデルの「iPhone 18」を発売しない可能性が高まっています。

海外メディアのMacRumorsなどによれば、標準モデルのiPhone 18の登場は2027年の春までずれ込むとのこと。現行モデルの「iPhone 17」は2025年の秋に発売されましたが、標準モデルのiPhone 18の登場はその1年半後になります。

アップルは2026年中にiPhone 18をリリースしないかわりに、「iPhone 18 Pro／Pro Max」と「折りたたみiPhone」を発売する見込みです。その一方、標準モデルのiPhone 18は「iPhone 18e」や「iPhone Air 2」と同時に発売されるようです。

アップルは2025年に「iPhone 16e」と「iPhone Air」を新たに導入しました。さらに2026年には折りたたみiPhoneを投入することから、多数のiPhoneモデルの発売時期を分散させ、競合を避けるために、iPhone 18を2027年の春に発売すると予測されています。

標準モデルのiPhoneが遅れて発売されるのは、長年のiPhoneファンとしては若干不思議な感じもします。ともあれ、今後のアップルの戦略を見守りたいものです。

Source: MacRumors

