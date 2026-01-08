はじめしゃちょー、不倫を完全否定 SNS上の憶測受け結婚・第1子誕生までの流れ説明
【モデルプレス＝2026/01/08】YouTuberのはじめしゃちょーが2026年1月8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の結婚や第1子の誕生についてSNS上で広がっていた憶測を否定した。
【写真】はじめしゃちょー、我が子を抱く姿
はじめしゃちょーは「この動画では結婚、そして妊娠・出産、そして今ネットで話題になっていたり憶測で話されていることについてお話ししたいと思います」と話し「まずは僕が動画の中で結婚のタイミング、そして出産のタイミングを曖昧に表現してしまいたくさんの方が僕たちの結婚・出産に対して不信感を抱く事になってしまいました。僕の表現不足のせいです」と説明し「いつも応援してくださっている皆様ご心配をおかけして大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。
またSNS上で「デキ婚なんじゃないか？」と“授かり婚”なのではないかという声から様々な憶測が広がっていたことを受け、自身のX（旧Twitter）にて「プロポーズ、結婚、妊娠、出産 全ての時系列も分からないのに色々憶測で喋ってる人が多くてすごいな」などと投稿したことについても「カッとなってしまった時がありました。自分に対しての誹謗中傷や憶測での発言に対しては今までもたくさん経験がありましたが、結婚して初めて自分の家族の妻や子どもに憶測での心のない言葉や傷つくような言葉を目にした時に感情的になってしまいました」と説明していた。
はじめしゃちょーは現在の妻と2024年から交際を開始し、2025年中には結婚、そして「子どもを授かりたい」と結婚と妊活を並行して進めていた。2025年年明けにプロポーズし「春くらいに籍を入れられたらいいね」と話しているさなか、妻の妊娠が発覚したという。また「ここからの話が僕が時系列をちょっとうやむやにしたかった理由になります」と前置き、家庭の事情により婚姻届を提出するのが遅れたと打ち明けた。
「勢いでデキ婚しただけだろ」と思われがちだと悲しみ「真剣に2人で話し合って。子どもは欲しいと2人でそう決めてプロポーズに臨み結婚しようと思っていました」と主張。「結婚報告も遅かったです」と婚姻届提出から発表に至るまでも時間差があったことも誤解を生む原因の1つになったと反省していた。
さらに「『不倫してるんじゃないか？』『不倫したんじゃないか？』っていうコメントも見るんですけど、僕は心に誓って不倫はしていませんし、今後も絶対にしません」と不倫を完全に否定した。はじめしゃちょーは2025年8月30日、一般人女性との結婚を発表。2026年1月1日、第1子となる女児の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
