1月8日よりフジテレビ系で放送がスタートする木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』より、主演を務める玉木宏のコメントが到着した。

本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。

主人公の最強保険調査員・天音蓮という役どころについて玉木は、「ドラマの中で、主人公の天音が現在は保健調査員でありながらも、やっぱり元刑事というところが最大限に活かされるように、ずっと心がけながらやっていました」と語る。天音蓮の人物像については、「あとは天音蓮の人格として、本当に“冷静沈着”というキャラクターが、一番大きいところかなと思っていたので、特に“観察眼”など、そういうお芝居は大事にしながら、演じていました」と説明。さらに、「あとはじわじわと凛（岡崎紗絵）とのバディ感が強くなるようにという部分を強く意識しましたね」と、関係性の描き方にも意識を向けていたことを明かす。

物語の進行に伴う役作りについては、「ストーリーが進めば、様々な保険調査依頼の事案が出てくるので、天音という主人公を臨機応変に対応しながら、基本的には天音の“冷静沈着”は変わらず、新鮮なキャラクターとして演じています」と語る玉木。「天音は、すごく強烈なキャラクターということではなく、地に足がついたリアリティというところにちゃんと持っていけるようにと心掛けております」と、人物像におけるリアリティラインを大切にしていることを強調した。

本作の脚本の印象については、「純粋にきっと外資の保険会社にはこういう保険ってあるのかなということも想像しながら、本当にだからそういう様々な事案が出てくるというのは、唯一エンタメ性が高いものなのかなと思っていて」と述べ、「どんな事案に触れるにしても、やはりリアルな感じというものがないと、視聴者の人たちには感情移入ができないのかなと思っています。ちゃんとそれがリアルに映るように意識しています」と自信を覗かせる。

ドラマ中盤で描かれるエピソードについても、「ドラマ中盤にはなりますが、『幽霊保険』の幽霊って言っても、やっぱりちょっと現実味がないものだったりするので、ちゃんと着地できるようにということをずっと心掛けて、現場のみんなでアイデアを出し合いながら作り上げています」と、作品全体でリアリティを担保する姿勢を語った。

共演者たちとの撮影現場の雰囲気については、「各話出演されるゲストの方々と絡むところは当然楽しいところもいっぱいありましたけど、深山リサーチオフィスでのメーンの撮影を含めた撮影以外の時間もすごく楽しかったなと思っていて」と振り返り、「岡崎さん演じる凛も“バディ”として、本当に彼女自身も楽しんでやってくれた。というのが、僕は主演という立場からしてすごく嬉しかったなと思いました」と語る。

最後に初回放送を前に、「新春一発目として、本当に最先の良いスタートが切れると思いますし、ドラマのテーマでもあります保険調査員という人たちはこういう動きをするのだとか、刑事寄りのニュアンスで、謎解きまではいきませんが、ミステリーやサスペンス要素というものが含まれているので、毎話においてその先にある答えというか、真実が何かというのを想像しながら見ていただけるとより楽しんでいただけるのかなと思っています」と、視聴者に向けてメッセージを送った。（文＝リアルサウンド編集部）