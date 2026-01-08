この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロが警鐘「辞める理由は作業内容ではない」単純作業より過酷な人間関係と職場環境の闇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で「【工場勤務】実態がヤバい…知らないと後悔する現場のリアル7選｜元トヨタ勤務がすべて暴露します。」と題した動画を公開。工場勤務の実態について、「単純作業がヤバいと思うのは甘い」と断言し、本当の過酷さは作業内容ではなく「人間関係と職場環境」にあると警鐘を鳴らした。



動画でケンシロウ氏は、工場を辞める理由の多くは作業内容に起因するものではないと指摘。「辞める理由が一番多い地獄のポイントは、人間関係と職場環境に実はある」と述べ、作業自体はルールが徹底されており慣れで克服できるが、それ以外の要因が大きな精神的負担になると解説した。



具体的な「地獄を見るポイント」として、ケンシロウ氏は7つの項目を挙げる。中でも深刻なのが「人間関係」だ。同氏は「ベテラン勢の“クセが強い”」とし、挨拶を無視する人やマウントを取る人、プライベートの不機嫌を職場に持ち込む人など、コミュニケーションが困難な従業員がいる実態を暴露。こうした人間関係が、日々の業務に大きなストレスを与えると語った。



また、職場環境の過酷さも指摘。夏は40度を超える酷暑、冬は極寒といった「季節変動」や、「油くさかったり、ゴムくさい」といった工場特有のニオイが身体に合わないケースも少なくないという。さらに、希望の部署に行けるとは限らない「配属ガチャ」や、夜勤による「リズム崩壊」は、睡眠不足や集中力の低下を招き、事故のリスクを高める危険な要因だと警鐘を鳴らした。



ケンシロウ氏は、こうしたメリットとデメリットを「事前に知っておく事と知らずに影響を受ける事では全然違う」と強調。工場勤務を始める前にリアルな実態を理解し、覚悟を持つことが、長く働き続ける上で重要だと締めくくった。