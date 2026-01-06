[1.7 セリエA第19節](エンニオ・タルディーニ)

※28:45開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 40 エドアルド・コルビ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 15 エンリコ・デルプラート

DF 27 サーシャ・ブリッチギー

DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ

MF 10 アドリアン・ベルナベ

MF 16 マンデラ・ケイタ

MF 22 オリバー・ソレンセン

FW 9 マテオ・ペレグリーノ

FW 17 ヤコブ・オンドレイカ

FW 21 ガエターノ・オリスターニオ

控え

GK 13 ビセンテ・グアイタ

GK 66 フィリッポ・リナルディ

DF 5 ラウタロ・バレンティ

DF 18 マティアス・ルービク

DF 37 マリアーノ・トロイロ

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 23 エルナニ

MF 24 クリスチャン・オルドニェス

MF 25 ベンジャミン・クレマスキ

FW 11 ポントゥス・アルムクビスト

FW 30 ミラン・ジュリッチ

FW 32 パトリック・クトローネ

監督

Carlos Cuesta García

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

MF 8 ペタル・スチッチ

MF 11 ルイス・エンリケ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 10 ラウタロ・マルティネス

FW 94 フランチェスコ・エスポジト

控え

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

GK 60 A. Taho

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 43 マッテオ・コッキ

DF 50 S. Cinquegrano

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 41 I. Kamate

FW 9 マルクス・テュラム

FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー

監督

クリスティアン・キブ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります