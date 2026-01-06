パルマvsインテル スタメン発表
[1.7 セリエA第19節](エンニオ・タルディーニ)
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 11 ルイス・エンリケ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 60 A. Taho
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 43 マッテオ・コッキ
DF 50 S. Cinquegrano
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 41 I. Kamate
FW 9 マルクス・テュラム
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
監督
クリスティアン・キブ
※28:45開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 22 オリバー・ソレンセン
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 11 ルイス・エンリケ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
控え
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
GK 60 A. Taho
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 43 マッテオ・コッキ
DF 50 S. Cinquegrano
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 41 I. Kamate
FW 9 マルクス・テュラム
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
監督
クリスティアン・キブ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります