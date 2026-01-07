1リッターで「100km」走れる！ めちゃ低燃費「スポーツカー」！

クルマを選ぶ際、多くの人にとって決して無視できない数値が「燃費」でしょう。

特に環境負荷に対する意識が高まっている現代において、いかに少ない燃料で長く走れるかは、自動車メーカーにとっても至上命令とも言える課題です。

そんな中、「燃料1リットルで100km走るクルマを造る」という、夢物語のような目標を掲げ、それを執念で実現させたモデルが存在しました。

それがドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲン（VW）が世に送り出した「XL1」です。

同車のプロジェクトの起源は古く、2002年4月にフェルディナント・ピエヒ会長（当時）が提唱した「1リッターカー構想」に端を発します。

その後、2009年のフランクフルトモーターショーで試作車「L1」が公開され、そのコンセプトをより現実的な形へと進化させた「XL1コンセプト」が2011年に発表。

そして2013年、ついに限定生産という形で市販化が実現しました。

XL1が目指したのは、究極の効率です。その心臓部には、800ccの直列2気筒ディーゼルターボエンジンと電気モーター、リチウムイオンバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムが搭載されました。

トランスミッションには、ダイレクトな変速感が特徴の7速DSGを採用。これらにより、カタログ燃費は「0.9L／100km」を達成しました。

これを私たちに馴染みのある単位に換算すると、なんと「リッター約111km」。当時の常識を遥かに超える、驚異的な数値を叩き出したのです。

この記録を支えたのは、徹底的な軽量化と空力性能の追求でした。ボディ構造にはF1マシンや高級スーパーカーに使われる炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を贅沢に採用し、車両重量はわずか795kgに抑制。

ボディサイズは全長3888mm×全幅1665mmに対し、全高はわずか1153mmと極端に低く設計されました。

そのスタイリングは、まさにSF映画から飛び出してきたかのような未来的なものです。

空気抵抗係数（Cd値）は量産車として異次元の「0.189」を記録。この数値を実現するために、リアホイールにはカバーが装着され、ボディ後端は水滴のように絞り込まれています。

さらに、空気抵抗の元凶となるドアミラーやリアウインドウさえも排除されました。代わりにサイドドアにはカメラが埋め込まれ、車内のモニターで後方を確認する「ミラーレス車」の先駆けとなっていたのです。

乗降用のドアには、スーパーカーの代名詞ともいえる跳ね上げ式の「ガルウィングドア」を採用。これは単なる演出ではなく、低い車高でも乗り降りしやすくするための機能的な理由から選ばれたものでした。

車内は2名乗車ですが、空力のためにキャビンを絞り込んだ結果、助手席を運転席より少し後ろにずらして配置する独自のレイアウトが採用されています。

このXL1の生産台数は世界でわずか250台ほど。その性格は、利益を追求するための量販車というよりは、VWの技術力の高さを世界に見せつける「走るショーケース」そのものでした。

しかし、そこで培われた軽量化技術や空力へのアプローチ、そして何より「極限まで無駄を削ぎ落とす」というエンジニアたちの情熱は、間違いなく自動車史に残る偉大な足跡と言えるでしょう。