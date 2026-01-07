この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【車中泊の聖地？】3連休深夜でも満車状態…「道の駅はなぞの」のリアルな混雑状況を正直レビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングカーYouTuberのばも氏が運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「【車中泊レビュー】道の駅はなぞのは大型も安心？夜の混雑・駐車場・便利度を正直レビュー」と題した動画を公開。埼玉県深谷市にある「道の駅はなぞの」の夜間利用について、正直なレビューを行った。



動画が撮影されたのは3連休中の深夜0時47分頃。ばも氏は長野からの帰路、トイレ休憩のために急遽立ち寄ったという。駐車場に到着すると、深夜にもかかわらず多くの車が駐車しており、そのほとんどが車中泊目的と見られる状況であった。特にキャンピングカーだけでなく、ミニバンなどの一般車が多いことが印象的である。



駐車場については、広く平坦で、大型車やトレーラーも問題なく駐車できるスペースが確保されている点を高く評価。多くの車が停まっている状況は、利用者にとっての安心感にも繋がると分析した。一方で、トイレは工事中で仮設トイレでの対応となっていた点も報告している。



これらの状況を踏まえ、ばも氏は「道の駅はなぞの」を「車中泊しやすいに認定」と結論付けた。駐車場のキャパシティと平坦さに加え、深夜でも利用者が多いという事実は、車中泊スポットとしての人気の高さを物語っている。長距離ドライブの休憩や仮眠の場所として、非常に使い勝手の良い道の駅であると言えるだろう。