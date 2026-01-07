【モンチッチ×『Stranger Things』】ネトフリ話題作とコラボ☆SPデザインのマスコット登場
Netflixシリーズ『Stranger Things』とセキグチの人気キャラクター「モンチッチ」がスペシャルコラボレーション！ 限定スタイルの「モンチッチ」のマスコットが楽しめるキーチェーンが新登場する。
セキグチのオリジナルキャラクター「モンチッチ」と、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』がコラボレーションした「モンチッチ×ストレンジャー・シングス モンチッチ キーチェーン」がリリースされる。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章となるシーズン5の配信を記念して実現した今回のスペシャルコラボレーションでは、作品のダークでミステリアスな世界観を黒×赤のツートーンで表現し、『Stranger Things』ロゴのスタイが引き立つデザインがポイント。
デザインは男の子と女の子の2種類。マスコットは手のひらに収まるキーチェーンサイズで、それぞれのデザインの右手のおしゃぶりは口にはめることも可能になっている。
男の子デザインの帽子とトランシーバーは糸止め仕様。背中にはスペシャルコラボロゴのラベルが縫い込まれている。
ダスティン愛用の ”THINKING CAP” は、 ”MONCHHICHI CAP” としてロゴをオマージュ。さらにヘルファイア・クラブのロゴプリントは、細部までこだわり再現性を重視している。
女の子デザインのボールチェーンはリボンネーム付き。スタイのロゴはプリント仕様。背中にはスペシャルコラボロゴのラベルが縫い込まれており、『Stranger Things』のロゴを引き立たせ、作品のダークでミステリアスな世界観を黒×赤のツートーンで表現。モンチッチの象徴であるスタイルックをベースに、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げている。
ツインテールを立たせるとまるでエルのようなパワーが（？）世界観のコントラストが際立つ、特別感満載！
ディテールにまでこだわったお洋服は、作品ファン必見のポイントの本アイテム。
作品のダークな世界観を、モンチッチらしい愛らしいデザインに落とし込んだ、コラボレーションならではのモンチッチたちをぜひお手元にお迎えしてみてはいかが？
お取り扱いは2026年1月12日（月・祝）より全国のモンチッチオフィシャルショップやEC・キャラクター専門店にて発売される。
（C）Sekiguchi
（C）Sekiguchi STRANGER THINGS（TM）/（C）Netflix. Used with permission.
