日本航空（JAL）は、JALマイレージバンク会員を対象として、国際線特典航空券のディスカウントマイルキャンペーンを1月7日から16日まで実施する。

対象となるのは、ハワイ・東南アジア・南アジア・オセアニア路線の基本マイル数での予約。設定全路線でエコノミークラスが対象となるほか、一部路線ではプレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスも対象となる。片道あたりの必要マイル数は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。

搭乗期間は1月8日から9月30日までで、路線により異なる。日本国内線の乗り継ぎもできる。

・東京/羽田発着

マニラ（7,000マイル／-／16,800マイル）、シンガポール（9,100マイル／17,500マイル）、ホーチミン（9,100マイル／-／21,000マイル）、バンコク（9,450マイル／17,500マイル／28,000マイル）、シドニー（16,100マイル）

・東京/成田発着

マニラ（7,000マイル／-／16,800マイル）、シンガポール（9,100マイル／17,500マイル）、ハノイ・ホーチミン（9,100マイル／-／21,000マイル）、バンコク（9,450マイル／17,500マイル／28,000マイル）、クアラルンプール・ジャカルタ（10,500マイル／-／28,000マイル）、デリー・ベンガルール（12,250マイル／-／28,000マイル）、メルボルン（17,500マイル）

・名古屋/中部発着

ホノルル（14,000マイル／21,000マイル）

・大阪/関西発着

バンコク（8,750マイル／-／26,250マイル）