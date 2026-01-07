この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新築マンションの購入を検討している方にとって、物件価格と同じくらい気になるのが毎月の「ランニングコスト」ではないでしょうか。さくら事務所が都心エリアを対象に行った最新リサーチでは、管理費・修繕積立金ともに驚くべき上昇傾向にあることが判明しました。

今回は、株式会社さくら事務所 取締役副社長COOであり、マンション管理コンサルタントの山本直彌さんが、独自調査の結果をもとに、コスト高騰の背景と新築マンション購入者が注意すべきポイントを徹底解説します。

■都心9区・メジャーセブンの管理費が1平米あたり500円を突破！

さくら事務所では2019年から、都心9区（千代田・港・中央・新宿・渋谷・品川・世田谷・江東・目黒）で大手デベロッパー7社（メジャーセブン）が分譲したマンションのランニングコストを継続的に調査しています。

● 1平米あたりの月額単価（平均値）の推移

・2019年：管理費 382円 ／ 修繕積立金 132円

・2023年：管理費 448円 ／ 修繕積立金 162円

・2024年：管理費 512円 ／ 修繕積立金 173円

わずか5年ほどで、管理費は300円台から500円台へと大幅に上昇しました。70平米の部屋であれば、管理費だけで毎月約3万5,000円、積立金と合わせると約5万円が初期設定からかかる計算になります。

■なぜこれほどまでに高騰しているのか？

高騰の背景には、主に3つの要因があります。

1. 人件費および社会情勢の影響

管理会社における人件費の上昇が、管理委託費の増額として直接反映されています。また、インフレによる諸経費の増加も単価を押し上げる要因となっています。

2. マンションの「高級化」と「高機能化」

特に都心部ではマンションの高級化が進んでおり、コンシェルジュサービス、豪華なラウンジ、最先端のセキュリティ設備など、維持管理にコストがかかる共用施設が充実しています。これらを維持するための日常的な管理コストが跳ね上がっています。

3. 修繕積立金の初期設定の見直し

かつての「当初は安く、後から大幅に値上げする」という設定から、将来の不足を防ぐために、分譲当初から一定の金額を確保する「段階増額積み立て方式」の初期値が高めに設定される傾向にあります。

■管理費は下げられないのか？「居住快適性」とのバランス

「毎月のコストを下げたい」と考えるのは当然ですが、山本直彌さんは「管理費を下げるには居住快適性とのトレードオフが必要になる」と指摘します。

実際にあった事例として、マンション内にゲストルームがない代わりに「近隣のホテルを年間契約で借り続けていた」という物件がありました。しかし、利用率が低かったため、その契約を解除することで管理費を抑制したケースもあります。

ただし、都心の超高級物件では「資産家」と「ローン利用者」の間でサービスに対する考え方が異なる場合もあり、無駄を省く議論が一筋縄ではいかない難しさもあります。

■購入者が意識すべき修繕積立金「段階増額」のリスク

現在、新築マンションのほぼ全てが「段階増額積み立て方式」を採用しています。

山本さんは、「初期設定が高くなっていることで将来の上げ幅は抑えられますが、数年おきの値上げには必ず『総会決議』が必要であるというリスクを忘れてはいけない」と警鐘を鳴らします。

将来の資金不足を防ぐためには、購入後なるべく早い段階で、値上げの手間とリスクを抑えられる「均等積み立て方式」への移行をシミュレーションし、合意形成を図っていくことが資産価値を守る鍵となります。

【まとめ】インフレ時代のマンション選びは「維持費」が鍵

都心部で見られる管理費・修繕積立金の高騰トレンドは、今後日本全国に波及していくことが予想されます。

・新築時の「安さ」に惑わされず、長期的な上昇カーブを予測する

・豪華すぎる共用施設が「将来の負債」にならないか精査する

・購入直後から管理組合としてコストの妥当性を検証し続ける

株式会社さくら事務所では、管理委託契約の内容検証や長期修繕計画の妥当性チェックを通じて、管理良好なマンション運営をサポートしています。

「これから買うマンションの維持費が心配」「今の修繕計画で足りるのか知りたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。