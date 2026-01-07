海外G1を2勝…日本のダートホースの強さを示した

競馬の「2025年度JRA賞」の受賞馬選考委員会が6日開かれ、年度代表馬には海外G1のサウジカップ、ブリーダーズカップクラシックを制したフォーエバーヤング（牡4、矢作）が選出された。該当年にJRAのレースを一度も走っていないという異例の選出になるが、ファンの間には納得の声が広がっているようだ。

フォーエバーヤングは投票総数248票中、226票を集めて年度代表馬に輝いた。最優秀4歳以上牡馬では208票、最優秀ダートホースでは実に230票を集めて3冠に輝いた。ダートを主戦場とする馬が年度代表馬に選ばれるのは史上初となる。

JRAで走っていないことで、年度代表馬に選出されるのかどうかが事前にファンの間でも議論となっていた。投票結果が発表されてからXに並んだ声では、納得する声が圧倒的に多いようだ。

「次点の馬にもうちょい票が入ってもいいと思うけど結果自体には納得」

「だよねぇ。おめでとうございます」

「ダート馬も年度代表馬になれる前例ができたのは良かった」

「JRAで1回も出走してない馬が年度代表馬になる超異例」

「個人的には文句無し。日本生産、調教馬のBCクラシック制覇はそれだけ大偉業」

「JRAよくやった」

芝のレースと比べ、どこか格下に見られることが多かったダート馬の年度代表馬選出について「遂に新しい時代の扉をこじ開けたな…！！」「純粋なダートホースが、賞の創設以来初めて年度代表馬に選出」と喜ぶ声も多かった。



（THE ANSWER編集部）