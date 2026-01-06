°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÂç¥³¥±Ž¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈŽ£¤ÇºÆÇ³¤¹¤ëºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎŽ¢½÷ÀÉÁ¼ÌŽ£ÌäÂê¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
¢£¸ø³«2½µÌÜ¡¢ÃåÀÊÎ¨¤Ï2¡óÌ¤Ëþ
¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò2²ó´Ñ¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î´Õ¾Þ¤Ï12·î3ÆüÄ«9»þÂæ¤Î²ó¡£Æ±ºî¤Ï¸ø³«2½µÌÜ¤Ç´û¤Ë½µËö¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×10¤«¤éÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´432ÀÊ¤ÎIMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Ï6¿Í¤·¤«ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¡¢¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÎ¥¤ì¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È»à¼Ô¤Î¹ñ¡É¤Îº½Çù¤Ç¡ÖÂ¾¤Ë¤â¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹óÉ¾¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ø²Ì¤Æ¥¹¥«¡Ù¤³¤È¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤À¤¬¡¢ºÙÅÄºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤«¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÉÔ½ÐÍè¤ÊºîÉÊ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¤Îµ»ö¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ÀßÄê¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤¹¤ëÉü½²·à¤È¤¤¤¦¶Ú¤Ï°ìËÜÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ä¶áÌ¤Íè¤Î½ÂÃ«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÄ¶Å¸³«¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ê¤é¡ÊÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¡Ë¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬À¼¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¿´¾ð¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û432ÀÊ¤¬2ÀÊ¤·¤«Ëä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÄºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬Âç¥³¥±¤·¤Æ¤¤¤ëÈá¤·¤¤ÍýÍ³
ÆÃ¤Ë´Î¿´¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿·¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢3DCG¤Î³¨ÊÁ¤Î¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Ã¯¤·¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¡¢IMAX¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¶Á¤Ç´Ñ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿¡£
¢£Æü¥Æ¥ì¤âÇ§¤á¤¿¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÂç¶ìÀï¡×
¤·¤«¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÅª¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£20²¯±ßÁ°¸å¤À¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ºîÈñ¤¹¤é¤â²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£12·î1Æü¤Ë¤ÏÀ½ºî¤ÎÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¶ìÀï¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²æ¡¹¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶½¹Ô¼ýÆþ¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¿ô»ú¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö½é¤«¤é´ÆÆÄ¤ÈÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉ÷¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¾Íè¤ÎºÙÅÄ¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¿É¸ý¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÆâÍÆ¤À¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯À¼¤â¤¢¤ë¡×¤Èß··Ë°ìÀìÌ³¡£Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤â¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤À¤³¦´Ñ¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Æü¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¤â´¶Æ°¤·¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇ®±é¡£¤³¤ÎÀ¼¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤µ¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÀ¼Í¥¤Ë¼çÌò¤òÇ¤¤»¤Ê¤¤¡×ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤¬È¿È¯¤òÇã¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤Î°²ÅÄ¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤Û¤É¤Îµ»½Ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈÌò¤¬°²ÅÄ°¦ºÚ¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¤Û¤É¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢¶ì¤·¤ßÀä¶«¤¹¤ëÀ¼¤ä²Î¾§¤¬¾å¼ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤¯¡£
¢£°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÀ¼¤Î±éµ»¤Ï¤µ¤¹¤¬
É®¼Ô¤â¡Ö°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¾å¼ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤¿Â¦¤À¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î²¦½÷¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë²¦¤ò½ÇÉã¤Ë»¦¤µ¤ì¡¢Éü½²¿´¤Ë¼è¤êÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÊÆ®½Ñ¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¤Ê¤É¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÃÃ¤¨¡¢½ÇÉã¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤º¤«¤é¤¬»à¤ÎÊ¥¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢»à¼Ô¤Î¹ñ¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤é¶ìÌå¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷ÀÈÇ¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°²ÅÄ¤ÎÀ¼¤ÏÆüËÜ¤Î¼ã¤¤½÷À¤ËÂ¿¤¤¹Ã¹â¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤«¤é»à¼Ô¤Î¹ñ¤ËÍè¤¿´Ç¸î»Õ¡¦À»(¤Ò¤¸¤ê)¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢ÍÉ¤ì¤ë²µ½÷¿´¤ÎÉ½¸½¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¡¢Æ±À¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2020Ç¯¤Ë¼çÌò¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ27²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âº£¤Î»þÂå¡¢¡È¿ô»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÉÀäÂÐÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¶½¼ý173²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎµÈÂôÎ¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸2025Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±éºî¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤Ï¿äÄê5²¯±ß¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ÎÀ¼¤Î¼ç±é¤Ê¤Î¤À¡£
¢£½÷ÀÉÁ¼Ì¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ºÙÅÄ´ÆÆÄ
¤à¤·¤í¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤é°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬Èà½÷¤Î±øÅÀ¡¢¹õÎò»Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤Î½÷ÀÉÁ¼Ì¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£
É®¼Ô¤Ë¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£2012Ç¯¤Î¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¸ø³«»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·àÃæ¤Î¡ÖÀã¡×¡Ö±«¡×»ÐÄï¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ëÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¡£»î¼Ì¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢18»þ¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¼«ÂðÊýÌÌ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ºî¤ÎÆâÍÆ¤¬¾×·âÅª¤¹¤®¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ï¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢ÊÝ°é±à¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ±äÄ¹ÊÝ°é¤òÍê¤ß¡¢¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿Æ¡¦²Ö¡ÊµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£19ºÐ¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ13Ç¯´Ö¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿²Ö¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊìÀ¿ÀÏÃ¡¢ÈþÃÌ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
Èà½÷¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¤Ã¤¿Âç³Ø¡Ê°ì¶¶Âç³Ø¤¬¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÃæÂà¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤ª¤«¤ß¤ª¤È¤³¡ÊÂçÂô¤¿¤«¤ª¡Ë¤È¤ÎÆ±À³À¸³è¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë»Ò¶¡¤ò2¿Í»º¤ß¡ÊÈòÇ¥¤Ï¡©¡Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÃË¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê»à¤Ê¤ì¡¢°åÎÅ¤äÊ¡»ã¤Ë¤âÍê¤ì¤º¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤»³±ü¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¼«ÎÏ¤Ç¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÈª¤ò¹Ì¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¶ìÏ«¤òÈþ²½¤·¤¿
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²¾Àâ¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£²Ö¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥±¥â¥Ê¡¼¡É¡¢¥±¥â¥Î¥Õ¥§¥Á¤Ê¤Î¤À¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤ÎÃË¤Ë¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤±¤º¡¢¥±¥â¥Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤È¤¤á¤¯¡£¤ª¤ª¤«¤ß¤ª¤È¤³¤¬½é¤á¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½Ã¤Î¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤È¤¤Ï¶½Ê³¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤ËÈà¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤·¤«¤â¥ª¥ª¥«¥ß¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢½Ã´¯¡©¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤Î½éÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð»º¤Ï½õ»º»Õ¤Ë¤âÍê¤á¤Ê¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¼«ÎÏ½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤Î»à¸å¡¢¤¤¤Ä¥ª¥ª¥«¥ß¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤âÊÝ°é±à¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¶ìÏ«¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¥±¥â¥Î¤¬¹¥¤¤ÇË¨¤¨¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ì¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¤ï¤ê¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ë´¤¤ª¤ª¤«¤ß¤ª¤È¤³¤ÎÌÌ±Æ¤ò½É¤¹Â©»Ò¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¡¤ó¤À¡¢ÊÑÂÖ¤µ¤ó¤À¡£¤Þ¤¡ÀÊÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤â¤Î¤Í¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¡£
¤¿¤·¤«¤ËºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÀ©ºîÈ¯É½»þ¤«¤é¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÉÁ¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤ÊÍ½´¶¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢Åö»þ45ºÐ¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤òÊú¤¡ÖËÍ¤¬´¶¤¸¤¿Êì¿Æ¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¿Æ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÍýÁÛ¤òÆ²¡¹¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤¿»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ø¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ15¼þÇ¯¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÄ©¤àÀ¤³¦¡Ù¡Ë¡£
¢£¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ð»à¤Ë»ê¤ë¤è¤¦¤ÊÍÄ»ù¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¸¤ã¤Í¡¼¤è¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç°é»ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÁ°¤âÆ¯¤±¡¢Éã¿Æ¤â»Ò¤Î¤ª¤à¤Ä¤òÂØ¤¨¤ÆÌëµã¤¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈ¿È¯¤â´¶¤¸¤¿¡£
»³ÅÄÍÎ¼¡¤«¤éµÜùõ½Ù¤Þ¤Ç¡Ö¸¥¿ÈÅª¤ÊÊì¤òÀ»Êì¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯ÉÁ¤¯¡×±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤â¤½¤Î·ÏÅý¤Ê¤Î¤«¤È»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤òÉÁ¤¤¤¿¡£2¿ÍÌÜ¤ò»º¤ó¤À¸å¡¢¿¦¾ìÉüµ¢¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ï¡¢»Å»öÍ¥Àè¤Ç°é»ù¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿É×¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Âð¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ëå¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Èµã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¡¢°é»ù¤Î²á¹ó¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö²Ì¤Æ¥¹¥«¡×¤ËÞú¤à¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à
¤³¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤ÎÊì¿ÆÁü¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¤è¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤â2¿Í¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼ÂÂÎ¸³¤òÂ¿Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤·¤¿Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Â³¤¯¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤â¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢½÷ÀÉÁ¼Ì¤ËÆÃÃÊ¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥í¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÌÂ¼¼Ó°á¡¦ÉðÂ¢Âç³Ø¶µ¼ø¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼ã¤¯Èþ¤·¤¯À¶¤é¤«¤Ê½÷ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÑ¤Ê¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¤¬¥Ö¥ï¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÄ¸ý¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥±¥¬¤·¤¿¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬À»(¤Ò¤¸¤ê)¤ËÂµ¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ëÈþ½÷¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥Æ¥£¥·¥º¥à¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤ë¡×
¢£½ªÈ×¤Ç°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¸À¤ï¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ
É®¼Ô¤âËÌÂ¼»á¤ÈÆ±¤¸¾ìÌÌ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¶»¤ÎÃ«´Ö¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÃËÀ¤«¤é´éÌÌ¤Ë¥Ù¥È¤Ã¤È¤·¤¿ÂÃ±Õ¤òÅÇ¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢¥¤¥ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤â·ù°´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¶á¤¯¤Ç¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬¸À¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤À¡£°Ê²¼¡¢½ªÈ×¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
Éã¤ò»¦¤·¤¿½ÇÉã¤Ø¤ÎÉü½²¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿ÆüËÜ¿Í¡¦À»¤Ë¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤µ¤ì¤ë¡£
À»¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡¢¤À¡ª¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¸À¤¨¡ª¡¡À¸¤¤¿¤¤¡ª¡¡À¸¤¤¿¤¤¡ª¡×
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ö¡Ä¡ÄÀ¸¤¤¿¤¤¡×
À»¡Ö¤â¤Ã¤È¤À¡¢À¸¤¤¿¤¤¡ª¡×
¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡¡À¸¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡¢À¸¤¤¿¤¤¡ª¡×
ºÙÅÄ¼é¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ê¾®ÀâÈÇ¡¢³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤è¤ê
¢£R»ØÄê¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀÉÁ¼Ì¤È¥À¥Ö¤ë
¤³¤ÎÀä¶«¤ÈÏ¢¸Æ¤¬¡Ê¤·¤«¤âÃË¤Ë¸À¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥é¥Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¤äBL¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯½Ð¤ëÀÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦"I¡Çm coming."¡¢¡Ö¥¤¥¤¿¤¤¡×¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤ëÂ¦¤Î¿´¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£³°¹ñ¤Ç±Ñ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¡¦»úËë¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ã¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î¸ÀÍÕ¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£
·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¡Ê¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¡Ë¡ØÀ¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢»à¤Ì¤Ù¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò¡¢ÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê±Ç²èÁ´ÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ì¡²è¶È³¦¤Ë¶á¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥ä¥Ð¥¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ºÙÅÄÁÈ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼
ºÙÅÄºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤È4ºîÏ¢Â³¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÀîÂ¼¸µµ¤»á¡Ê¸µÅìÊõ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¸¸ÁÛ¤Î¤Ê¤¤½÷ÀÉÁ¼Ì¤¬¡¢º£Ç¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÀîÂ¼»á´ÆÆÄºî¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ê¤É¤Î½÷À¤ÎÉÁ¤Êý¤ËÄÌ¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«º£²ó¡¢ÀîÂ¼»á¤Ï¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅìÊõ¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎºÙÅÄ¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀîÂ¼·¯¤Ï±Ç²è¤ÎÊ¸Ì®¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦·¸¡É¡×¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¦ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëã·Æ£Í¥°ìÏº¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÀâÌÀ¡£ÀîÂ¼»á¼«¿È¤â¡Ö¡ÊºÙÅÄ´ÆÆÄ¤È¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤É¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤ÇµÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡×¤Æ¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆü·Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ø¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ15¼þÇ¯¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤ÇÄ©¤àÀ¤³¦¡Ù¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êÀîÂ¼»á¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬¡ÖÀ¸¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¹ÎÄêÇÉ¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ¤â»ÄÇ°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î7Æü¡Ë
Â¼À¥ ¤Þ¤ê¤â¡Ê¤à¤é¤»¡¦¤Þ¤ê¤â¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1995Ç¯¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÌÌ¾¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡×¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¡£
