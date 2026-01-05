Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î¹¥¤ß¡×¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ÈºÍÇ½½Å»ë¤Î¡ÈÍî¤È¤··ê¡É
¡¡¸µÆü¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡á¼Ì¿¿¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÅìÊõ·ÝÇ½¡×¤¬1·î4Æü¡¢¡Ô°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¹Ô¤²á¤®¤¿¼èºà¹Ô°Ù¡Õ¤Ë¡È·Ù¹ð¡É¤òÈ¯¤·¤¿¡£¡ÔËÜ¿ÍµÚ¤Ó²ÈÂ²¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢Ä¾ÀÜ¼èºà¤Î¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö»á¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ëº§¤¬¤½¤ì¤À¤±¶È³¦Æâ³°¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡ÖÄ¹ß·¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤ÎÃËÀ¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¿¿µ¶¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ®°¦¤¬±½¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2013Ç¯¤Ë¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿°ËÀªÃ«Í§²ð¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐºÙÌÌ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¤Ã¤Ý¤¤¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤â°ìÉô¼ê¤¬¤±¤¿Ê¡±Ê´ÆÆÄ¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¡£¤¢¤ë±Ç²è²ñ¼Ò´´Éô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤Î¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊºÍÇ½¤Ë¹û¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¡±Ê´ÆÆÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢°ËÀªÃ«¤µ¤ó¤À¤Ã¤ÆÅìµþ·ÝÂçÂ´¤Ç¤¹¤·¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Öº£¤È¤Ê¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤¬¡¢ÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À12ºÐ¤Îº¢¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï10Âå¡¢20Âå¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±éµ»¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¡¢¤ï¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ºÍÇ½¤È¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î±Ç²è²ñ¼Ò´´Éô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ï¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢¤ªÉ±¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Û¤É¡¢À¤´Ö¤Î¸«¤ëÌÜ¤È¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÈè¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È·ëº§¤·¤¿¤¢¤ëÂçÊª½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤«¶¯°ú¤Ç¡È²¶¤µ¤Þµ¤¼Á¡É¤â¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ç¤âÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¥À¥á½Ð¤·¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤º¤ËÉáÄÌ¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´ÃÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Ä¹ß·¤ÈÊ¡±Ê´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤éÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¤¤¤ëÀ¸³è¤Ëµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Û¤É¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ¤¬·Ð¤Æ¤Ð°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¢¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÊ¡±Ê´ÆÆÄ¤Ï²º¤ä¤«¤ÇÀ¿¼Â¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ß·¤Î²áµî¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÔÂç¾æÉ×¤«¡©¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡£
