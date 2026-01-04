　ガンバ大阪は4日、MF中村仁郎(22)がFC岐阜への育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。

　中村はG大阪ユースから2022年にトップチーム昇格。昨季は岐阜でJ3リーグ戦22試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF中村仁郎

(なかむら・じろう)

■生年月日

2003年8月22日(22歳)

■出身地

大阪府茨木市

■身長/体重

165cm/59kg

■利き足

左足

■経歴

G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-松本-G大阪-岐阜-G大阪

■出場歴

J1リーグ:11試合

J3リーグ:67試合

リーグカップ:6試合

天皇杯:3試合

■コメント

▽G大阪側

「中村仁郎です。1年半振りにガンバに戻ることになりました。まだ何も成し遂げられていない未熟者ですが、チームに貢献できるよう、直向きに取り組みます。応援よろしくお願いいたします。」

▽岐阜側

「この度ガンバ大阪に戻ることになりました。FC岐阜での1年間は辛くも学びの多いシーズンとなりました。スタッフ、選手、ファン・サポーターの皆様、FC岐阜に関わる全ての方々に感謝申し上げます。1年間という短い期間ではありましたが、本当にありがとうございました。場所が変われど、FC岐阜が大好きです。」