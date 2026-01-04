¡Ú¤¤Î¤³±ÀÁûÆ°¡Ûaespa ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢¹ÈÇò·çÀÊ¸å¤Ë ¡ÈÃÇÈ±¥·¥ç¡¼¥È¡É ·ãÊÑ¤Î°ÕÌ£¿¼¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ
¡¡1·î2Æü¡¢4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡È¤¤Î¤³±ÀÁûÆ°¡É¤Ç¸·¤·¤¤ÌÜ¤òÃí¤¬¤ì¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¡¢¡Ö2026:endless inspiration¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤À¤±¿È¤ËÃå¤±¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¥Ë¥ó¥Ë¥óÈ±¤Ð¤Ã¤µ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Í¡Õ¡Ô¥·¥ç¡¼¥È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤È¤ë¡Õ¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°È±¤¬¥¢¥·¥á¥È¥ê¡¼¤Ç¥Ü¥Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶á±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀöÌÌÂæ¤ËÀÚ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤È»×¤ï¤ì¤ë¹õ¤¤È±¤È¤Ï¤µ¤ß¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÕÌ£¿¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Î¿´¶¤ò°Æ¤¸¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡aespa¤Ï2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö2022Ç¯5·î¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥ÈÇã¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¡¢Âî¾å¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥×¤¬¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë ¡È¤¤Î¤³±À¡É ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡aespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¤ÇºÆÇ³¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Î½ðÌ¾¤¬14ËüÉ®¤òÄ¶¤¨¤ë°ÛÍÍ¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡12·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢aespa¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡È¤¤Î¤³±À¥é¥ó¥×¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤ò½ü¤¯3¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Instagram¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1·î2Æü¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éInstagram¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÅÈ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶áÇ¯ÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿aespa¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2020Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯¤á¡¢aespa¤Ï¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£