「日本人のメンタリティが気に入った」23歳日本代表を“ライバル”が絶賛！「彼から学ぼうとしている」
GKは孤独なポジションだ。数少ない同僚を互いに刺激とし、成長していかなければならない。
鈴木彩艶とエドアルド・コルビは、パルマでそういった良い関係を築けているようだ。日本代表守護神が負傷離脱したことで、トップリーグでのデビューを飾ったチームメイトは、鈴木に賛辞を寄せている。
11月８日のミラン戦で左手を骨折した鈴木は、日本で手術を受けて戦列を離脱。復帰には数か月を要すると言われており、クラブはかつてバレンシアやクリスタル・パレスなどでプレーし、フリーとなっていたベテランのビセンテ・グアイタを獲得した。
ただ、それはリスク管理のためだ。パルマは鈴木離脱以降、控えGKだったエドアルド・コルビを抜擢。セリエAでの経験がないことで懐疑的な見方もあった24歳だが、リーグ戦ここ５試合で先発出場し、２試合でクリーンシートを達成している。この間、パルマは３勝２敗という成績だ。
パルマの専門サイト『Parma Live』によると、そのコルビは『Sky Sport24』で、鈴木との関係について「良好だよ」と話している。
「僕と同じでとても穏やかで、すごく礼儀正しい。すぐに彼の習慣や仕事の仕方、日本人のメンタリティが気に入った。決して偶然任せにすることがない」
「彼を見て、彼のことを追って、彼から学ぼうとしているところだ。ピッチに立てばお互いに向上を目指して切磋琢磨する。彼が一緒にいて、とてもうれしい」
コルビのパフォーマンスは、復帰後の鈴木の立ち位置にも影響するかもしれない。まずはケガをしっかりと治し、戦列に戻ることが最優先なのは当然だ。ただ、それからコルビとのポジション争いがどうなるのか、夏にワールドカップも控える鈴木だけに、今後の展開から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」
鈴木彩艶とエドアルド・コルビは、パルマでそういった良い関係を築けているようだ。日本代表守護神が負傷離脱したことで、トップリーグでのデビューを飾ったチームメイトは、鈴木に賛辞を寄せている。
11月８日のミラン戦で左手を骨折した鈴木は、日本で手術を受けて戦列を離脱。復帰には数か月を要すると言われており、クラブはかつてバレンシアやクリスタル・パレスなどでプレーし、フリーとなっていたベテランのビセンテ・グアイタを獲得した。
パルマの専門サイト『Parma Live』によると、そのコルビは『Sky Sport24』で、鈴木との関係について「良好だよ」と話している。
「僕と同じでとても穏やかで、すごく礼儀正しい。すぐに彼の習慣や仕事の仕方、日本人のメンタリティが気に入った。決して偶然任せにすることがない」
「彼を見て、彼のことを追って、彼から学ぼうとしているところだ。ピッチに立てばお互いに向上を目指して切磋琢磨する。彼が一緒にいて、とてもうれしい」
コルビのパフォーマンスは、復帰後の鈴木の立ち位置にも影響するかもしれない。まずはケガをしっかりと治し、戦列に戻ることが最優先なのは当然だ。ただ、それからコルビとのポジション争いがどうなるのか、夏にワールドカップも控える鈴木だけに、今後の展開から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」