元日にもたらされた長澤まさみ（38）の結婚の報に、祝福の声が相次いでいる。

【写真】8頭身スタイルがハッキリわかる私服姿 結婚相手の福永氏の写真も

紅白歌合戦のパフォーマンスも好評だったシンガーソングライター・あいみょんは、Ｘで「まさみちゃんの結婚めでたすぎるからこれから呑む！まーちゃんおめでとう」と投稿。長澤のファンであることが知られるアイドルグループ・SixTONESの京本大我も「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな」と祝福した。

お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。映画会社関係者が福永氏について語る。

「福永監督は映像制作を学ぶために2003年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校の映画学部に入学。卒業後はニューヨークを拠点に活動していました。その後、2019年に東京に拠点を移してからは『アイヌ』を題材にした映像作品をつくるなどして活動の幅を広げてきました。2025年にエミー賞やゴールデングローブ賞で快挙を達成した『SHOGUN 将軍』（シーズン1・第7話）の監督を務め、国際的にも評価されています」

一方、長澤も出世作は「映画」が多かった。

2004年、セカチューブームを巻き起こした『世界の中心で、愛をさけぶ』では、16歳で白血病にかかってしまうアキを演じ、第28回日本アカデミー賞 最優秀助演女優賞をはじめ、ブルーリボン賞 助演女優賞、ゴールデン・アロー賞 映画賞など数々の賞を総なめにした。

3年前に語っていた「タイプの男性」

2年後の2006年公開『涙そうそう』では妻夫木聡とともに主演を務め、第30回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞。2011年の『モテキ』では第35回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞、2015年の『海街diary』では第39回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞をはじめ、その年の映画賞の数々をさらっていった。長澤にインタビューしたことのある芸能ライターが語る。

「『8頭身ボディ』で有名な長澤さんですが、実物は本当に顔が小さくて、でも目力が強くてオーラがありました。長澤さんはとても真摯に仕事に向き合う方で、特に映画のお仕事には思い入れが強いようです。『コンフィデンスマンJP』の時には、『昔の映画でお世話になったメイクさんや衣装さん、スタッフさんと一緒にまた仕事ができたことが嬉しい』と語っていました。長澤さんと仕事をした方はみんな彼女の虜になってしまうそうですが、その意味がよくわかりました」

2人の馴れ初めは明らかにされていないが、「映画」という共通項が距離を縮めたことは想像に固くない。

長澤は約3年前のバラエティ番組『さんまのまんま秋SP』に出演した際、タイプの男性について「人間力がある人が好き」と語っていた。前出の長澤にインタビューした芸能ライターは「人間力は長澤さんにとってキーワードです」と語る。

「長澤さんの過去の発言を調べたら、よく『人間的に成長することが大切』『人間として成長したい』といった趣旨のことを語っていました。尊敬できる人物像としても、落ち着いている人、生活がきっちりしている人、それでいて自分らしさや自分の芯を持っている人、と語っています。それは男性・女性、あるいは年上・年下に限らないそうで、素敵だと思うのは『人間としてしっかりしている人』だそうです。福永さんも、そういった方なのではないでしょうか」

彼女が心で見たものに、真実の愛があったようだ。