お笑いコンビ・Aマッソの加納が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。ずっと思っていたこととして、「世間って森香澄の解像度、低くないですか？」と語った。



2025年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。



その中で、加納がずっと思っていたこととして、「世間って、森香澄の解像度、低くないですか？」と切り出すと、文芸評論家の三宅香帆氏も「超わかります」と頷く。



加納は「『“あざとい”って言っておくのが正解』っていうのに落とし込んでる感じが。共演者としてムカつきますね！」と怒りをぶちまけると、三宅氏も「私、森さんスゴい好きなんですけど」と続け、加納も「私もスゴい好きなんですけど！」と語った。