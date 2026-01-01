ダイハツ「“4人乗れる”軽トラ」斬新すぎて“反響殺到”！

2025年10月から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、自動運転や電動化技術を駆使した未来のモビリティが数多く提案されました。

しかし、こうした最先端のショーモデルが注目を集める一方で、過去のモーターショーに登場した「発売されなかった名車」たちにも、改めて熱い視線が注がれています。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「“4人乗れる”軽トラ」です！（26枚）

その筆頭と言えるのが、2009年の「第41回 東京モーターショー」にダイハツが出展したコンセプトカー「Basket（バスケット）」です。

家庭菜園やガーデニングを楽しむための「スローライフ」をテーマに開発されたこのモデルは、既存の軽トラックやオープンカーの常識を覆す独創的なパッケージングを持っていました。

バスケットの最大の特徴は、その変幻自在なボディ構造にあります。一見するとレトロな雰囲気の軽乗用車に見えますが、フロントシート上部には脱着式のハードトップを、リアシート上部にはキャンバストップ（幌）を採用しており、これらを取り外すことで開放的な「4人乗りオープンカー」へと変貌します。

さらに、リアシートを前方に折り畳むことでフラットな荷台が出現し、ピックアップトラックスタイルとしても使用可能という、極めて高い多用途性を備えていました。

この斬新な構造に対し、現在でもSNSなどでは「4人乗れて、オープンにもなって、荷物も積めるなんて実用的すぎる」「軽トラをオープンにするという発想が天才的」といった、そのコンセプトの秀逸さを称賛する声が数多く上がっています。

実用面においても、単なるショーカーの域を超えた作り込みがなされていました。ピックアップモード時の荷台には、汚れを拭き取りやすい収納式の樹脂製パネルが敷かれており、土の付いた農具や肥料などを気兼ねなく積載することが可能です。

また、リアのテールゲートは垂直に開閉するトラック方式を採用しており、積み下ろしの利便性も考慮されていました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1550mmと、軽自動車規格を最大限に活かしたコンパクトな設計。エクステリアは、丸目のヘッドライトにシンプルな直線のグリル、ボディサイドの水平基調のプレスラインなど、どこか懐かしさを感じさせる意匠が施されています。

このデザインについても、「見た目も車名もかわいくて良い」「今の時代でも通用する普遍的なデザイン」と、好意的な評価が寄せられています。

インテリアは、麻（リネン）の素材感を活かしたグレージュカラーを基調に、インパネやドアトリムの一部にあえてボディ同色の「ライトモスグリーン」の鉄板を露出させることで、道具感と温かみを調和させた空間を演出。

それは現代の「バンライフ」や「アウトドアブーム」を先取りしていたかのような仕上がりで、実際にユーザーからは「今のキャンプブームやアウトドア需要にぴったり」「むしろ今だからこそ売れるコンセプトではないか」といった分析もあり、登場が早すぎた名車として惜しむ声が聞かれます。

バスケットの公開された2009年当時は、リーマンショック後の不況やエコカー減税への関心が高まっていた時期であり、趣味性の高いモデルの市販化にはハードルが高い時代でした。

しかし、ライフスタイルが多様化した現在、バスケットの持つ「ゆるやかな時間」を楽しむコンセプトは、当時以上に市場に刺さる可能性があります。

ネット上には「これ本当に欲しいので市販化してほしい」「ダイハツさん、今からでも遅くないので発売してください」といった、切実なラブコールが後を絶ちません。

このように、コンセプトカーとしての発表から長い年月が経過してもなお、色褪せるどころか輝きを増しているダイハツ・バスケット。

もし現代の技術で復活すれば、予想以上のヒット作になるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。