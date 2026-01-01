コレ考えた人に特大拍手！冷凍ご飯べちゃべちゃ…から脱却！美味しさが違う100均便利容器
商品情報
商品名：スノコ付冷凍ご飯容器
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：14cm×11cm×3.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480727585
冷凍ご飯を美味しくいただける！ダイソーの『スノコ付冷凍ご飯容器』
余ったご飯をそのままタッパーに入れて冷凍すると、解凍した後水分でご飯がべちゃべちゃに…なんてことが多々。なるべく美味しくいただきたいですよね。
そんな悩みを解消してくれる容器をダイソーで発見！『スノコ付冷凍ご飯容器』をご紹介します。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に並んでいました。
本体とスノコパーツ、蓋の3つで構成されています。
それぞれがシンプルな構造なのでお手入れがしやすいです。
ご飯をスノコの上にふんわりと入れ、粗熱を取り、蓋を閉じて冷凍します。
解凍は蓋を少しずらした状態で電子レンジで加熱します。
今回筆者は、蓋をずらすのをうっかり忘れてしまいました…！
一食分（約200g）500Wで4分、600Wで3分が目安時間となるので、量に合わせて調整します。
スノコを通して、無駄な水分が下に溜まります。
ご飯に水分がうつりにくく、べちゃべちゃにならずに済みます！
解凍後のご飯は、べっちょりせずに、底のほうまでふんわりおいしくいただけました！
これなら冷凍ご飯も怖くありません。
スノコは取り外しやすくお手入れが簡単！
スノコは指を引っ掛けやすいのがGOOD。
欠けている部分があるので、お手入れ時の取り外しも簡単です！
スノコを取り外すと、大さじ1／2くらいの水分が溜まっていました。
今まで我が家ではジップロックブランドのご飯用冷凍容器を使っていましたが、凹凸に汚れがたまって正直ストレスでした。
ですが、ダイソーのこちらはスノコがある分洗い物は増えますが、汚れ落ちが良くてとても使い心地が良かったです。
冷凍ご飯の仕上がりが気になる方は、ダイソーの『スノコ付冷凍ご飯容器』を試してみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。