ÉÊÀîÍ´¡È3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡ÉÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó»àµî¤òÊó¹ð¡ÖËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤¬12·î31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÉã¡ÉÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÊÀîÍ´¡È3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡ÉÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó»àµî¤òÊó¹ð
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÊÀîÍ´¡È3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡ÉÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó»àµî¤òÊó¹ð
¡¡ÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£