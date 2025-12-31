¼ºÅÀ¿ô¤Ï5Âç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö3¡×¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¸µ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤«¤é12¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï5Âç¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¿ô»ú¡£ÆÀÅÀÌÌ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤ò¤¤¤«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«3¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹»á¤Î¸åÇ¤¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡¢¥·¥×¥±¡¦¥Õ¥ë¥·¥ç¥Õ»á¡¢¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ö¥í¥ó¥¯¥Û¥ë¥¹¥È»á¤ò´Þ¤à¸½¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ç¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£