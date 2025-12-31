²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡×¤Ö¤ê¤¬¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºîÉÊ¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë°ìµ¤¸«¤·¤¿¤¤¥É¥é¥Þ20Áª¡Û
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤À¤±¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£2025Ç¯¤Ï·æºî¤Ð¤«¤ê¤Îµ®½Å¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤¬Á¦¤á¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡Ö°ïÉÊ¡×¤ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥×¥í¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ºîÉÊ
2025Ç¯¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤ì¤ËÏÃÂêºî¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¥º¥Ð¥ê¡Ö2025Ç¯ºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹ºîÉÊ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
º£²ó¡¢Í¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬µó¤²¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ÏNetflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë¡£Ï·¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë°¦¿Í¤È»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢4¿Í»ÐËå¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤¬¼¡¡¹¤ÈÊ®½Ð¤¹¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¸þÅÄË®»Ò¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±ºî¤ò¡¢º£²ó¤Ï¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Áó°æÍ¥¡¢¹À¥¤¹¤º¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾½÷Í¥¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£
±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÐÈôÆÁ¼ù»á¤Ï¡¢¤³¤¦Àä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö'79Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Ï²ÃÆ£¼£»Ò¡¢È¬ÀéÁð·°¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÛ¿Ø¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥á¥ó¥Ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤ÈëÃ¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢'79Ç¯ÈÇ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦»Í»ÐËå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ã¤¤ê°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂè1ÏÃ¡£Ä¹½÷¡¦¹Ë»Ò¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¤¬¼«Âð¤Ç°¦¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë±·½Å¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡½÷¡¦´¬»Ò¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤¬²È¤ËÍè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸þÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤À¤È¡¢°¦¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬µö¤»¤Ê¤¤´¬»Ò¤¬±·½Å¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯Å¸³«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈøÌî¤µ¤ó¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¸½Âå¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»°±ºÍ§ÏÂ¤ÎÌ¾±é¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë
Æ±¤¸Netflix¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÇúÈ¯ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢7·î¤ËÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¡¢¸É¹â¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢Èà¤¬Î¨¤¤¤ë¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¼ç±é¤Îº´Æ£·ò¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¡¢¡ÖTENBLANK¡×¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸É®²È¤Î¤Ò¤é¤ê¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¶ºî¤Ï¼ãÌÚÌ¤À¸¤µ¤ó¤¬'93Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢30¡Á40Âå¤Î½÷À¥ª¥¿¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎºîÉÊ¤ò¤É¤¦¸½Âå¥â¥Î¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÇ®±é¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¾å¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£À¤´Ö¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¶áÇ¯¤Ï½îÌ±Åª¤ÇÍ½»»¤â¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤½¤¦¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê±é½Ð¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¼Ò²ñÅª¥Ö¡¼¥à¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â
ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢¼Ò²ñÅª¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¼Á¤ÏÁí¤¸¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî²È¤ÎÅÏÊÕÍ´¿¿»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï³§¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ø¥à¥é¡Ù¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤ÆºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò¶¹¤¯¿¼¤¯»É¤·¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ç¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢50Âå°Ê¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ºîÉÊ¤¬¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¡£¾®Àôº£Æü»Ò¤ÈÃæ°æµ®°ì¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ¼±¼Ô¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢É¾ÏÀ²È¤Î±Æ»³µ®É§»á¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹³¤¦ÍÍ»Ò¤¬½Ð¿§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÛÌò¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ëº²¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°åÌò¤òÌ³¤á¤ë»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ã»¤¤¼Ü¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÊºîÉÊ¤Ï¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤À¡£Á´20²ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1ÏÃ¤¢¤¿¤ê¤¬15Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ä´Ö»þ´Ö¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤Ê¤¯µ¤³Ú¤ËÀ¸¤¤ë29ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿18ºÐ¤Î¤¤¤È¤³¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤«¡Ù¤ò15Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¾å¼ê¤¯¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢ÌµÍý¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤¿¤ê¼Ò²ñÌäÂê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼Ìò¤Î²¬»³Å·²»¤µ¤ó¤È¤¤¤È¤³Ìò¤Î¿¹¼·ºÚ¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ï¥Þ¥êÌò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö»á¡Ë
2¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼½÷Í¥¤òÀ¸¤ó¤ÀºîÉÊ
15Ê¬¤Î¼Ü¤È¤¤¤¨¤ÐNHK¤ÎÄ«¥É¥é¤À¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÔÀ®Éô¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÂçÏÂÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ¸ÞÃÎ¿®»á¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº£ÅÄÈþºù¤È²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÎÆó¿Í¤ò¥¹¥¿¡¼½÷Í¥¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â´Ñ¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤Ç¡¢°ÕÃæ¤Î¥«¥ì¤«¤é¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¥Ä¥ó¥Ç¥ì±éµ»¤Ï¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÇÎÞ¤â¤í¤¤¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ïµ´¾å´±Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤â¡¢º£Ç¯¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï³¤³°¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±Ç²èÈãÉ¾²È¤Ç·§ËÜÂç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Î°ËÆ£¹°Î»»á¤Ï¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ê¥·¡¼¥º¥ó3¡Ë¡Ù¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤¿¿Í¡¹¤¬µð³Û¤Î¾Þ¶â¤ò¤«¤±¡¢»Ò¶¡¤ÎÍ·¤Ó¤òÌÏ¤·¤¿Ì¿·ü¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢Netflix»Ë¾åºÇÂ¿»ëÄ°µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î·üÇ°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ï½¹¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3¤ÏÌÓ¿§¤¬¼ã´³°ã¤¦¡£»Ò¶¡¤¬Êª¸ì¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÍøÂ¾¤ÎÀº¿À¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´Ñ¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
