「カジュアル服に合う鞄ない」40・50代へ！【studio CLIP】で買いたい♡「おしゃれバッグ」

冬のカジュアルコーデに合う鞄がない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうなキルティングのバッグ。使い心地も重視するなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場している軽量素材のアイテムが正解かも。デザイン性と実用性を両立したバッグは、大人のデイリーカジュアルで手放せなくなりそうです。

コロンとしたフォルムが着こなしのアクセントに

【studio CLIP】「キルト巾着ショルダーバッグ」\3,990（税込）

キュッと絞った巾着型のフォルムと、ぷっくりとしたキルティングがコーデのアクセントになるバッグ。公式サイトには「軽いナイロン素材を使用」とあり、荷物が多い日も楽に持ち歩けそうです。トレンド感のあるアニマル柄に加え、シンプルな無地のブラックとアイボリーもラインナップ。カラビナが付いているため、キーホルダーやチャームで可愛くアレンジすることができます。

使い勝手◎ 7つのポケット付きのショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトポーチショルダーバッグ」\4,690（税込）

合計7つのポケットが付いたショルダーバッグは、鞄の中で小物が散らかりがちという人にぴったり。公式サイトによると「とことん軽さにこだわった作り」とのことで、荷物が多い日も肩への負担を軽減できそう。ベーシックなブラック・ベージュ・モカのほか、差し色になるブルーも揃えています。ワントーンで統一されたシンプルなデザインで、ミドル世代の毎日コーデで大活躍の予感。

