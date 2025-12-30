¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¦¥±¥Ä¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤Ç24²ó¥±¥ó¥«¡×ºÊ¤Ø¤ÎË½¸ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤âÉ×ÉØÃç¤ÏÎÉ¹¥¡ÄºÊ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¡ºÍ¤È¥³¥ó¥È¤ÎÆóÅáÎ®¤ò¶¥¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡£¤½¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¡¦¥±¥Ä¤Î¡¢ºÊ¤Ø¤ÎË½¸À¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø·Ý¿ÍÊóÆ»¡¡2025Ç¯·Ý¿Í¥Ë¥å¡¼¥¹Âç¾Þ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤Ï½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡¦ÄÔâ«Ê¿¤µ¤ó¤¬¡Ø¥±¥Ä¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤ÈË½Ïª¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±´ü¤Î·Ý¿Í¡¦ZAZY¤Î¾Ú¸À¤È¤·¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤¹¤°°û¤ß¤Ë¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥±¥Ä¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¸åÇÚ¤¬¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡Ø¥Í¥¿¹ç¤ï¤»¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¤Ï?¡¡¤ªÁ°¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Í¤ó!¡¡¤ªÁ°¡¢·Ý¿Í¼¤á¤¿¤é?¡Ù¤È¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2025Ç¯7·î¡¢5ºÐ¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥±¥Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÈÍ¾ºá¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËºÊËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÁÇ´é¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ë¡Ö24²ó¥±¥ó¥«¤·¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¡Ø²¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤ë¡Ù¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¡¢·ë¶É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢Uber¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ë¤È¡¢¼êÅÁ¤¦¤É¤³¤í¤«¡Ø¤Þ¤À¤Ê¤ó¤«¤è!¡¡½ë¤¤¤«¤éÁá¤»¤¨¤ä¤¢¡Ù¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊ¤Ï¡ØÂç´îÍø¤ò¤Õ¤À¤ó¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤È¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åú¤¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤¤¤Þ¤Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤¤¤±¤¿¤Ç¡Ù¤Ê¤É¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡Ø²¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤ä¤í¡£´¶¼Õ¤·¤í¡Ù¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥±¥Ä¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ô¾éÃÌÈ´¤¤ÇÎ¥º§¶á¤¤¤Ê¡Ä¡Õ
¡Ô»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡Õ
¡¡¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢·Ö¸¶Å°¤µ¤ó¤¬ºÊ¤Ë¡Ø¥±¥Ä¤Î¤É¤Î¤Ø¤ó¤¬¹¥¤?¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ø¼ýÏ¿¤Ç¤ªÊÛÅö¤¬Í¾¤Ã¤¿¤é¡¢»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡Ù¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦¸æÍÑÃ£¤Î¥«¥ì¡¼ÊÛÅö¤ò¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¤ªÁ°¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤í¡Ù¤È¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ä¡£¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ë¡È²þ¿´¡É¤òÀÀ¤¦¥¥¹¤òºÊ¤È¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·è°Õ¤¬¡È¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¡É¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£