エステ店女性刺傷　中国人の男（35）逮捕　料金支払わないなど金銭トラブルも

東京・新宿区で29日、エステ店店長の女性が刃物のようなもので刺された事件で、35歳の中国人の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。

中国人の朱莘容疑者（35）は、29日正午過ぎ、新宿区高田馬場のマンションでエステ店店長の女性（30代）を刃物のようなもので刺して殺害しようとした疑いが持たれています。

女性は胸や背中など4カ所を刺されましたが、病院に運ばれ命に別条はないということです。

警視庁によりますと朱容疑者は犯行後、タクシーに乗ってJR新宿駅に移動し、自宅近くの幕張本郷駅まで電車で逃走していたことが防犯カメラなどの捜査で分かり、午後9時半過ぎに犯行当時と同じ服装で千葉市内のファストフード店で食事をしていたところを捜査員に見つかり確保されました。

朱容疑者は調べに対し、「黙秘します」と日本語で話しているということです。

また、朱容疑者は2025年8月から女性が働くエステ店を客として複数回利用していましたが、料金を支払わないなどの金銭トラブルがあったということです。

警視庁は、朱容疑者が待ち伏せして犯行に及んだ可能性もあるとみて、詳しい動機を調べています。