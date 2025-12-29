１リットルあたり２５・１円かかっているガソリン税の暫定税率が３１日で廃止される。

混乱を防ぐため、石油元売り会社への補助金が段階的に引き上げられていることから、既にガソリン価格は値下がりしている。運送会社などは歓迎する一方で、自治体からは代替財源を求める声が上がっている。（有沢ゆうり）

関東地方で運送業・倉庫業などを手がける大和輸送（埼玉県行田市）では、グループ会社を含めて約４５０台のトラックなどを所有している。自社給油施設には４８キロ・リットルのタンクが配備され、週に２度タンクローリーから補給を受ける。

同社では、暫定税率の廃止で、燃料費を約１割削減できると見込む。坂本篤子社長（５０）は「価格低下で浮いた分で、ドライバーたちの手取りを増やすなどし、人手不足解消の一助にしたい」と話した。

ガソリンの暫定税率は道路財源を充実させる目的で、１９７４年に「２年限り」として導入され、２００９年度からは用途を限定しない一般財源となっていた。基本税に、暫定税率分（１リットルあたり２５・１円）が上乗せされてきた。

１０月の高市政権の発足が契機になり、廃止法が国会で可決、成立した。来年４月１日には軽油引取税の暫定税率（同１７・１円）も廃止される。

事業者や家計の負担が軽くなる一方、国と自治体の税収は約１・５兆円減るとされている。

県税務課によると、県では約２７９億円の税収減の見込みという。１２月の定例記者会見で、大野知事は、暫定税率の廃止方針自体は理解できるとした上で、「地方の財政運営に支障が出ないよう、国が責任を持って代替の恒久財源を措置するよう、働きかけを強めたい」とした。