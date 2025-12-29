福岡が湘南MF奥野耕平の完全移籍加入を発表「自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力」
アビスパ福岡は29日、湘南ベルマーレのMF奥野耕平(25)が完全移籍で加入することを発表した。
奥野はガンバ大阪ユースから2019年にトップチーム昇格。2023年に湘南へ期限付き移籍し、翌2024年から完全移籍となった。
今季はJ1リーグ戦31試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップで5試合、天皇杯で1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF奥野耕平
(おくの・こうへい)
■生年月日
2000年4月3日(25歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
176cm/68kg
■経歴
有岡FC-G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-湘南
■出場歴
J1リーグ:141試合2得点
J3リーグ:51試合4得点
リーグカップ:18試合1得点
天皇杯:14試合2得点
ACL:5試合
■コメント
▽福岡側
「湘南ベルマーレから来た奥野耕平です。
自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力していきます。
そして一つでも多くの勝利の喜びを皆さんと分かち合いたいと思います。
これからよろしくお願いします。」
▽湘南側
「この度、アビスパ福岡に移籍することになりました。
移籍を経験したことがない自分が、2023シーズン途中に期限付き移籍でオファーをもらい、希望と不安が入り混じった気持ちで湘南に向かっていたことを今でも覚えています。
そんな中、智さん(山口 智)をはじめとするスタッフ、サポーター、スポンサー、そして選手たちが暖かく迎え入れてくださいました。
サッカー選手として湘南ベルマーレに何を残せたのかわかりませんが、J1初ゴールを湘南ベルマーレで記録し、ホーム新潟戦では自分のゴールで皆さんと喜べたことは、僕にとって幸せな思い出です。
たくさんの愛をこの湘南ベルマーレで感じました。
3年間、本当にありがとうございました。」
奥野はガンバ大阪ユースから2019年にトップチーム昇格。2023年に湘南へ期限付き移籍し、翌2024年から完全移籍となった。
今季はJ1リーグ戦31試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップで5試合、天皇杯で1試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(おくの・こうへい)
■生年月日
2000年4月3日(25歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
176cm/68kg
■経歴
有岡FC-G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-湘南
■出場歴
J1リーグ:141試合2得点
J3リーグ:51試合4得点
リーグカップ:18試合1得点
天皇杯:14試合2得点
ACL:5試合
■コメント
▽福岡側
「湘南ベルマーレから来た奥野耕平です。
自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力していきます。
そして一つでも多くの勝利の喜びを皆さんと分かち合いたいと思います。
これからよろしくお願いします。」
▽湘南側
「この度、アビスパ福岡に移籍することになりました。
移籍を経験したことがない自分が、2023シーズン途中に期限付き移籍でオファーをもらい、希望と不安が入り混じった気持ちで湘南に向かっていたことを今でも覚えています。
そんな中、智さん(山口 智)をはじめとするスタッフ、サポーター、スポンサー、そして選手たちが暖かく迎え入れてくださいました。
サッカー選手として湘南ベルマーレに何を残せたのかわかりませんが、J1初ゴールを湘南ベルマーレで記録し、ホーム新潟戦では自分のゴールで皆さんと喜べたことは、僕にとって幸せな思い出です。
たくさんの愛をこの湘南ベルマーレで感じました。
3年間、本当にありがとうございました。」